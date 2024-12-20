Десятки тысяч студентов Азербайджана получили льготные кредиты

На сегодняшний день на электронный портал Фонда образовательных студенческих кредитов (ФОСК), действующего при министерстве науки и образования Азербайджана поступило более 58 тысяч заявок, оформлено около 46 тысяч договоров по образовательным студенческим кредитам, а на счета образовательных учреждений перечислено около 41 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге для СМИ сказал временно исполняющий обязанности председателя правления ФОСК Бахруз Азимов.

Отметив, что Фонд постоянно проводит популяристическую, агитационную и просветительскую работу, Азимов подчеркнул, что в течение отчетного периода в высших, средних специальных, профессиональных учебных заведениях и общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории республики проводились встречи, в которых приняли участие около 55 тысяч человек.

Также было отмечено, что более 45 из 90 тысяч обращений, поступивших на горячую линию Фонда и в его аккаунты в социальных сетях соответственно, получили оперативную реакцию. Были рассмотрены обращения около 1000 граждан, записавшихся на прием, и им была оказана соответствующая поддержка.