На какие провайдеры в Азербайджане жалуются больше всего?

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) опубликовало данные о количестве обращений в систему "E-Şikayət", а также индекс жалоб абонентов на интернет-услуги и среднее время ответа на обращения за период с июля по сентябрь 2024 года.

Как передает Day.Az, согласно предоставленной информации, опубликованный индекс жалоб и среднее время ответа были сформированы на основе обращений, поступивших от компаний, которые занимают 90% доли рынка.

Среди 17 компаний, включенных в список, самыми высокими индексами жалоб отметились:

  • "Enginet" MMC - 6,78
  • "Selnet" MMC - 3,4
  • "GSP" MMC - 2,89
  • "Eurosel" MMC - 2,27
  • "Az-Evro Tel" MMC - 2,07

Что касается среднего времени ответа на обращения, лидерами оказались:

  • "Azqtel" MMC - 21 день
  • "Az-Evro Tel" - 16 дней
  • "Uninet" - 14 дней
  • "Aztelekom" MMC - 13 дней
  • "Rahat Telekom" - 10 дней

На 1 декабря 2024 года в систему "E-Şikayət" поступило более 3700 обращений, из которых:

  • 92,6% обработаны на этапе первого обращения.
  • 5,7% находятся в стадии исполнения субъектами.
  • 1,7% переданы на рассмотрение регулирующим органом из-за неудовлетворенности граждан первичным решением.