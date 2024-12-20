На какие провайдеры в Азербайджане жалуются больше всего? - СПИСОК
Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) опубликовало данные о количестве обращений в систему "E-Şikayət", а также индекс жалоб абонентов на интернет-услуги и среднее время ответа на обращения за период с июля по сентябрь 2024 года.
Как передает Day.Az, согласно предоставленной информации, опубликованный индекс жалоб и среднее время ответа были сформированы на основе обращений, поступивших от компаний, которые занимают 90% доли рынка.
Среди 17 компаний, включенных в список, самыми высокими индексами жалоб отметились:
- "Enginet" MMC - 6,78
- "Selnet" MMC - 3,4
- "GSP" MMC - 2,89
- "Eurosel" MMC - 2,27
- "Az-Evro Tel" MMC - 2,07
Что касается среднего времени ответа на обращения, лидерами оказались:
- "Azqtel" MMC - 21 день
- "Az-Evro Tel" - 16 дней
- "Uninet" - 14 дней
- "Aztelekom" MMC - 13 дней
- "Rahat Telekom" - 10 дней
На 1 декабря 2024 года в систему "E-Şikayət" поступило более 3700 обращений, из которых:
- 92,6% обработаны на этапе первого обращения.
- 5,7% находятся в стадии исполнения субъектами.
- 1,7% переданы на рассмотрение регулирующим органом из-за неудовлетворенности граждан первичным решением.
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