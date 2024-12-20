На какие провайдеры в Азербайджане жалуются больше всего?

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) опубликовало данные о количестве обращений в систему "E-Şikayət", а также индекс жалоб абонентов на интернет-услуги и среднее время ответа на обращения за период с июля по сентябрь 2024 года.

Как передает Day.Az, согласно предоставленной информации, опубликованный индекс жалоб и среднее время ответа были сформированы на основе обращений, поступивших от компаний, которые занимают 90% доли рынка.

Среди 17 компаний, включенных в список, самыми высокими индексами жалоб отметились:

"Enginet" MMC - 6,78

"Selnet" MMC - 3,4

"GSP" MMC - 2,89

"Eurosel" MMC - 2,27

"Az-Evro Tel" MMC - 2,07

Что касается среднего времени ответа на обращения, лидерами оказались:

"Azqtel" MMC - 21 день

"Az-Evro Tel" - 16 дней

"Uninet" - 14 дней

"Aztelekom" MMC - 13 дней

"Rahat Telekom" - 10 дней

На 1 декабря 2024 года в систему "E-Şikayət" поступило более 3700 обращений, из которых: