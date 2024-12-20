Откуда взялся резкий запах на одной из улиц Баку?

В Низаминском районе Баку, на улице Марата Амирханова, местные жители жалуются на резкий запах, который мешает им нормально жить

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, ситуация продолжается уже более двух месяцев.

Утверждается, что виновником может быть находящийся неподалеку завод. Однако на предприятии заявили, что трубопровод, откуда исходит запах, не находится на их балансе.

По информации, предоставленной Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), на заводе модернизированы очистные сооружения, и старые системы больше не используются. В компании уточнили, что трубы, изолированные от системы, могли быть подключены к канализации сторонними лицами или предприятиями. Именно из этих труб наблюдаются утечки в районе улицы Марата Амирханова.

Для выявления источника загрязнения совместно с государственными органами проводится расследование.