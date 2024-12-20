«Milla» укрепляет свои позиции на грузинском рынке

Лидер в сфере молочных продуктов Азербайджана, бренд "Milla", достиг нового успеха на международных рынках, успешно укрепляя свои позиции на грузинском рынке. С начала этого года продукты "Milla" представлены потребителям Грузии в таких известных супермаркетах, как Carrefour, Spar и Goodwill. Этот успех делает шаг вперед в достижении цели бренда - завоевать популярность на международных рынках.

Директор компании "Milla Dairy" Азер Вахабзаде прокомментировал это достижение так: "Укрепление позиций бренда "Milla" на грузинском рынке важно не только для нас, но и для повышения конкурентоспособности азербайджанских товаров на международной арене. Мы уверены, что наши продукты найдут признание и любовь потребителей в Грузии."

На данный момент на грузинском рынке бренд "Milla" представляет более 30 продуктов в пяти основных категориях, быстро расширяя свою клиентскую базу с разнообразными предложениями. Компания занимает свое место на полках с молочными продуктами и йогуртами, отличающимися высоким качеством, ориентируясь на различные вкусы потребителей.

С ноября началась масштабная маркетинговая кампания бренда "Milla" на грузинском рынке. Кампания с лозунгом "Найди качество, найди печать" направлена на информирование потребителей о высоких стандартах качества продукции. Эта инициатива не только способствует увеличению доли на рынке, но и превращает продукты "Milla" в символ качества в Грузии.

Продукты "Milla" быстро интегрируются на грузинский рынок и получают высокую оценку со стороны покупателей. Качество, вкус и соответствие современным стандартам делают бренд "Milla" уникальным на соседнем рынке. Компания планирует укрепить свои позиции и стать первым выбором для потребителей в Грузии.

Компания "Milla", основанная в 2011 году, известна своим широким ассортиментом молочных продуктов на внутреннем рынке. В настоящее время компания производит более 100 наименований продукции и в ближайшем будущем планирует увеличить мощности по переработке молока до 400 тонн в сутки. Этот успех имеет важное значение не только для "Milla", но и для диверсификации экспортного портфеля Азербайджана, а также для продвижения брендов страны на международной арене.