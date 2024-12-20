Трюдо встретили протестами и нецензурной лексикой

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо встретили на улице протестами.

Как передает Day.Az, инцидент произошел поздно вечером.

Группа граждан выразила свое недовольство политикой правительства, выкрикивая лозунги и используя нецензурную лексику. Несмотря на накаленную атмосферу, Трюдо молча продолжал передвижение в окружении охраны, полиции и не дал комментариев.

Протестующие выражали недовольство по поводу последней политической и экономической ситуации в стране.

Данный эпизод стал очередным примером растущей напряженности между правительством и частью гражданского общества Канады.