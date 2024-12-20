https://news.day.az/world/1716795.html Трюдо встретили протестами и нецензурной лексикой - ВИДЕО Премьер-министра Канады Джастина Трюдо встретили на улице протестами. Как передает Day.Az, инцидент произошел поздно вечером. Группа граждан выразила свое недовольство политикой правительства, выкрикивая лозунги и используя нецензурную лексику.
Трюдо встретили протестами и нецензурной лексикой - ВИДЕО
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо встретили на улице протестами.
Как передает Day.Az, инцидент произошел поздно вечером.
Группа граждан выразила свое недовольство политикой правительства, выкрикивая лозунги и используя нецензурную лексику. Несмотря на накаленную атмосферу, Трюдо молча продолжал передвижение в окружении охраны, полиции и не дал комментариев.
Протестующие выражали недовольство по поводу последней политической и экономической ситуации в стране.
Данный эпизод стал очередным примером растущей напряженности между правительством и частью гражданского общества Канады.
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