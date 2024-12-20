Банк Республика и АФФА подписали спонсорское соглашение

Банк Республика, один из ведущих банков страны и Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) подписали спонсорское соглашение в поддержку устойчивого развития азербайджанского футбола. Соглашение подписали Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов и Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

В церемонии подписания приняли участие руководство Банка Республика, представители АФФА, известные фигуры футбольного сообщества и представители СМИ.

Данное сотрудничество направлено как на развитие профессионального, так и массового футбола. В рамках четырехлетнего соглашения Банк Республика ставит своей целью не только предоставление финансовой поддержки, но и реализацию масштабных проектов, направленных на развитие футбола в стране, привлечение молодежи к спорту и пропаганду здорового образа жизни.

"Сегодня один из самых знаменательных дней для азербайджанского футбола. Отрадно, что банковский сектор готов внести свой вклад в развитие нашего футбола. Выражаем глубокую благодарность Банку Республика за сотрудничество и за внимание к развитию футбола в стране. Мы уверены, что это сотрудничество будет успешным как для национальной ассоциации, так и для банка", - заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

"Банк Республика верит в будущее азербайджанского футбола и гордится возможностью внести вклад в его развитие с помощью данного соглашения. Мы уверены, что наша Национальная сборная в следующем году порадует болельщиков зрелищной игрой в отборочных матчах Чемпионата мира. В рамках сотрудничества с АФФА наша цель - популяризация футбола, выявление молодых талантов и поддержка профессионального футбола," - отметил Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.