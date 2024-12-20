https://news.day.az/officialchronicle/1717004.html Генеральный директор "Комсомольской правды" направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Генеральный директор "Комсомольской правды" направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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