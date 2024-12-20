Помет фантазии профессиональных провокаторов: как очерняют Азербайджан?

Автор: Акпер Гасанов

В том, что все разговоры о высоких стандартах западной журналистики слишком часто не имеют под собой никакого реального основания, я убеждался чаще, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян ударял велопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Собственно говоря, совсем недавно весь мир был шокирован тем, сколь легко и просто Салама Мохаммад Салама - первый лейтенант разведки ВВС Сирии - ввел в заблуждение повстанцев и Клариссу Уорд из CNN, заставив их вывести его из тюрьмы.

После того как режим Башара Асада в Сирии был свергнут, повстанцы освободили заключенных из тюрем. В том числе из ужасной "Красной тюрьмы" Седная возле Дамаска, где были убиты сотни людей.

Одно из освобождений произошло в прямом эфире канала CNN, когда журналистка Кларисса Уорд с повстанцами нашла мужчину в одной из камер. Но оказалось, что он не пострадавший, а причастный к пыткам.

Вот вам и "профессионализм" всемирно известного телеканала, вот вам и хваленая перепроверка любой информации из разных источников. Но, даже этот ляп меркнет перед большим числом случаев, когда об Азербайджане распространяли очевидную, примитивную ложь. Причем, зачастую все это носило характер организованной кампании. Достаточно вспомнить то, что происходило накануне, в ходе и сразу после проходивших в Баку песенного конкурса "Евровидение", этапов "Формулы-1", Европейских Игр, ну и наконец климатического форума СОР29.

В различных зарубежных СМИ, в том числе и претендующих на статус респектабельных, выливались просто потоки грязи на нашу страну. И никакого стеснения, никакого сожаления, никакого желания следовать канонам объективной журналистики там и рядом не стояло. Была четко продемонстрированная готовность выполнять политический заказ, состоящий в очернении нашей страны.

Ровно тем же грешат ныне западные СМИ. Как это было?

"Украина больше не будет разрешать транзит российского газа через свою территорию.Мы не позволим им зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. А любая страна в мире, которая может получать что-то дешевое из России, в конце концов станет зависимой от России - неважно, произойдет это через месяц или через год. Такова их политика", - заявил президент Украины Володимир Зеленский в четверг после встречи с лидерами Европейского союза в Брюсселе.

Есть в его заявлении упоминание Азербайджана? Нет. И это понятно. В том числе и потому, что Азербайджан является стратегическим союзником Украины, который многократно четко заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности этой страны. Плюс, Азербайджан оказывал и оказывает Украине самую различную помощь, включая имевшее место в начале большой российско-украинской войны снабжение посредством "СОКАР-Украина" потребностей этой страны в топливе.

А про то, сколько гуманитарной помощи из Азербайджана отправлено в Украину, как и про отдых украинских детей в проходили социально-психологическую реабилитацию в нашей стране, даже вспоминать излишне. Но, и это самое главное, Азербайджана просто нет во всей этой истории. От слова совсем. Тем не менее издание "Дойче велле" выдает просто поражающий своим мракобесием текст.

Так черным по белому написано, что президент Украины "не назвал Азербайджан напрямую, но журналист Financial Times, задавший вопрос, сделал это". Вот как это понимать?! Что это вообще? Как по мне, так это открытое признание того, что даже не полет, а именно помет фантазии западных журналистов подменяется фактами. Причем, в очень неловкое положение пытаются поставить руководителя дружественной Азербайджану страны.

Куда дальше? Будут тексты, авторы которых напишут, что президент того или иного государства "явно подумал что-то плохое про Азербайджан"? Вот так, изнасиловав реальность и заменив ее плодом буйной, как у актрисы фильмов для взрослых, фантазии?! Истина, как известно состоит в том, что Азербайджан в 2024 году не импортирует газ из России, а осуществляет добычу газа совместно с международными партнерами:

А еще истина состоит в том, что Франция установила рекорд по объемам импорта российского сжиженного природного газа. Страна закупила 5,34 миллиона тонн за первые 10 месяцев 2024 года. Объемы закупок превысили показатели любого полного года с начала поставок в 2018 году. Вот, на ком следует зафиксировать внимание тем зарубежным СМИ, что привыкли высасывать "сенсацию" про Азербайджан из пальца и, возможно, не только из него. Но, в том-то и дело, что они настолько пристрастились к этому делу, что их уже за уши не оттянешь. Правда, к журналистике все это не имеет никакого отношения. Это все составляющие совсем иной, самой древней профессии.