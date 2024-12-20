Победитель Гран-При Азербайджана вернулся в "Мерседес"

Команда "Мерседес" подтвердила информацию, которая обсуждалась в последние несколько недель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, финский гонщик "Формулы-1" Валттери Боттас возвращается в Брэкли после трех лет выступлений за "Заубер" и в 2025 году будет выполнять обязанности резервного пилота.

"Последние несколько сезонов были для меня трудными, но я знаю, что могу еще многого достичь в "Формуле-1". Я всегда стремился к вершине автоспорта, и за 12 лет в этой сфере пережил множество потрясающих моментов, особенно с "Мерседесом". Теперь я возвращаюсь в команду и с нетерпением жду возможности применить свой опыт и помочь команде в достижении нашей цели - борьбе за чемпионский титул", - отметил Боттас в заявлении, опубликованном пресс-службой "Мерседес".

Финн выступал за "Серебряные стрелы" с 2017 по 2020 годы. Он 20 раз стартовал с поула, одержал 10 побед и 58 раз поднимался на подиум. Дважды Боттас завершал чемпионат на втором месте - в 2019 и 2020 годах.

В 2019 году Боттас одержал победу на Гран-При Азербайджана.