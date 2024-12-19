Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Я хотел бы поблагодарить глав государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за поддержку вступления Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8), о чем было объявлено сегодня в Каире.

Поддержка кандидатуры Азербайджана символизирует искреннюю дружбу и сотрудничество между нашими народами.

D-8, созданная по инициативе Турции, действует уже почти 30 лет, и это первый случай, когда было принято решение о расширении. Это является источником гордости для нас. Я заверяю своих коллег, что Азербайджан приложит все усилия вместе с другими странами для обеспечения дальнейшего развития организации и укрепления исламской солидарности".