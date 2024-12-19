Временные перебои с подачей газа в части одного из районов Баку

В части одного из районов Баку 9 декабря, с 10:00 будут временные перебои с подачей газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На Московском проспекте в Насиминском районе Баку будут проводиться работы по переносу газопровода. В связи с этим подача газа на данном участке будет временно прекращена на период ремонтно-восстановительных работ.

Недавно в Сумгайыте семья отравилась угарным газом.