https://news.day.az/society/1716492.html Временные перебои с подачей газа в части одного из районов Баку В части одного из районов Баку 9 декабря, с 10:00 будут временные перебои с подачей газа. Об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На Московском проспекте в Насиминском районе Баку будут проводиться работы по переносу газопровода.
Временные перебои с подачей газа в части одного из районов Баку
В части одного из районов Баку 9 декабря, с 10:00 будут временные перебои с подачей газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
На Московском проспекте в Насиминском районе Баку будут проводиться работы по переносу газопровода. В связи с этим подача газа на данном участке будет временно прекращена на период ремонтно-восстановительных работ.
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