В Сумгайыте семья отравилась угарным газом

Пять человек отравились угарным газом в жилом массиве "Йашыл Дере" в Сумгайыте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, отравившиеся являются членами одной семьи.

39 - летний Габил Нифталы оглу Оруджов, его жена 29-летняя Гюльбута Имамверди гызы Оруджова, их дети - 5-летний Нифталы Габил оглу Оруджов, 16-летняя Айсун Габил гызы Оруджова и 8-летняя Самира Габил гызы Оруджова госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится расследование.

Недавно в Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины.