https://news.day.az/society/1716233.html В Сумгайыте семья отравилась угарным газом Пять человек отравились угарным газом в жилом массиве "Йашыл Дере" в Сумгайыте. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, отравившиеся являются членами одной семьи.
В Сумгайыте семья отравилась угарным газом
Пять человек отравились угарным газом в жилом массиве "Йашыл Дере" в Сумгайыте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, отравившиеся являются членами одной семьи.
39 - летний Габил Нифталы оглу Оруджов, его жена 29-летняя Гюльбута Имамверди гызы Оруджова, их дети - 5-летний Нифталы Габил оглу Оруджов, 16-летняя Айсун Габил гызы Оруджова и 8-летняя Самира Габил гызы Оруджова госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
По данному факту проводится расследование.
Недавно в Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины.
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