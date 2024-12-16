https://news.day.az/society/1715700.html Трагическая смерть двух женщин в Баку В Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины. Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, первый инцидент произошел в поселке Гызылдаш Гарадагского района, где была найдена мертвой Улькяр Багиева (1967 г.р.). Причиной ее смерти стало отравление угарным газом.
Трагическая смерть двух женщин в Баку
В Баку произошло два случая отравления угарным газом, в результате которых погибли женщины.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, первый инцидент произошел в поселке Гызылдаш Гарадагского района, где была найдена мертвой Улькяр Багиева (1967 г.р.). Причиной ее смерти стало отравление угарным газом.
Второй случай случился в Сабунчинском районе, в поселке Балаханы, где Айгюн Мамедова (1984 г.р.) скончалась в ванной комнате своего дома, также отравившись угарным газом.
По обоим происшествиям начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре