Баку готов к Новому году

В Баку завершены подготовительные работы к празднованию 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, парки, площади и улицы столицы украшены новогодними атрибутами, светящимися гирляндами и декорациями. В часто посещаемых местах, таких как проспекты Нефтяников, улицы Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият и Азербайджан, праздничное оформление завершено.

На площади "Азнефть", которая стала символическим местом для горожан и туристов, уже установлена праздничная елка.

Подготовительные к Новому году работы придают городу не только праздничное настроение, но и отражают красоту и культурное богатство Баку.