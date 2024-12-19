Сколько кандидатов зарегистрировались на муниципальные выборы в Азербайджане?

Около 3800 человек получили подписные листы, 1053 из них уже вернули их в окружные избирательные комиссии, а около 350 человек были зарегистрированы в связи с муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов.

По его словам, в связи с муниципальными выборами в Азербайджане было выдвинуто 6872 кандидатуры.

"Они охватывают наших граждан, обладающих пассивным избирательным правом. Это также означает, что интерес молодежи к выборам достаточно высок",- добавил он.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января 2025 года.