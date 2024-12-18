https://news.day.az/world/1716213.html Мощный взрыв на заправке в Узбекистане - около десятка погибших - ВИДЕО В Фергане (Узбекистан) произошёл взрыв газа на мультитопливной автозаправочной станции и газозаправочном пункте. Как передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, на автозаправочной станции, где хранились бензин и пропан, произошёл взрыв. Огонь мгновенно охватил всю площадь.
Мощный взрыв на заправке в Узбекистане - около десятка погибших - ВИДЕО
В Фергане (Узбекистан) произошёл взрыв газа на мультитопливной автозаправочной станции и газозаправочном пункте.
Как передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, на автозаправочной станции, где хранились бензин и пропан, произошёл взрыв. Огонь мгновенно охватил всю площадь.
Люди, находившиеся на заправке, погибли на месте - кого-то разорвало взрывной волной, кто-то сгорел заживо. Предварительно, количество погибших около десятка человек.
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