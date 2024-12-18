Мощный взрыв на заправке в Узбекистане

В Фергане (Узбекистан) произошёл взрыв газа на мультитопливной автозаправочной станции и газозаправочном пункте.

Как передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, на автозаправочной станции, где хранились бензин и пропан, произошёл взрыв. Огонь мгновенно охватил всю площадь.

Люди, находившиеся на заправке, погибли на месте - кого-то разорвало взрывной волной, кто-то сгорел заживо. Предварительно, количество погибших около десятка человек.