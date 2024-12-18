В Азербайджане прогнозируют самую холодную зиму за последние 40 лет

В Азербайджане прогнозируют самую холодную зиму за последние 30-40 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на хezerxeber.az, данную информацию озвучил заведующий отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана Анвар Алиев.

По его словам, зимы до 70-х годов ХХ века были гораздо суровее, чем сейчас.

Анвар Алиев отметил, что такие изменения являются периодическим явлением, и в этом сезоне стоит ожидать резкое похолодание и обильные осадки. Это, в свою очередь, приведет к подъему уровня воды в Каспийском море и возможному возвращению береговой линии на прежнее положение.

Также он отметил, что в 2023 году количество осадков в ряде регионов страны увеличилось на 40%, и в текущем году дожди также были обильными.

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