Сильный ветер повалил деревья и повредил линии

В Шеки сильный ветер повалил крупные деревья и повредил линии связи.

Как сообщает Day.Az, из-за последствий непогоды движение на центральном проспекте города было временно приостановлено. На проспекте Мамеда Амина Расулзаде упавшее дерево повредило рекламные конструкции, световые опоры и линии связи. Рабочие соответствующих служб оперативно восстановили движение на участке.

Сильный ветер также нанес ущерб в Гёйчае. Ветер сорвал крыши многих домов, повалил деревья и опоры электросетей, что привело к перебоям в подаче энергии. Упавшие конструкции повредили несколько автомобилей.

В Габале ветер оказался не менее разрушительным. В деревне Зараган с крыши одного из крупных магазинов сорвало покрытие, которое упало на трассу, временно затруднив движение автомобилей. В городе Габала упавшие деревья повредили машины, оборвали линии связи и электросети. Несмотря на значительный ущерб, пострадавших нет.

Работы по восстановлению нормального движения и устранению последствий непогоды продолжаются.