Азербайджанские пловцы примут участие в Открытом зимнем чемпионате Эстонии

Сборная Азербайджана по плаванию примет участие в Открытом зимнем чемпионате Эстонии, который пройдет в Тарту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях команду страны представят 15 спортсменов.

В состав сборной вошли: Рамиль Велизаде (50, 100, 200 метров баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием), Фатима Алкеримова (50, 100, 200 метров вольным стилем, 50 метров брассом, 200 метров комплексным плаванием), Рашад Алгулиев (50, 100 м на спине, 200 м комплексным плаванием), Абдуррахман Рустамов (50, 100 м вольным стилем, 50, 100 м баттерфляем), Саид Гамидов (50, 100 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 50 м баттерфляем), Орхан Алиев (50, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем), Тима Бейкер (50, 100 метров брассом, 50, 100 метров вольным стилем), Анастасия Бабарыкина (50, 100, 200 метров брассом), Огтай Гусейнов (200 метров баттерфляем, 400 метров комплексным плаванием, 400, 1500 метров вольным стилем), Сулейман Исмаилзаде (200, 400 и 1500 метров вольным стилем), Властилина Хасянова (50, 100 и 200 метров вольным стилем), Фархад Ширмамедли (50, 100, 200 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), Мехри Абдуррахманлы (50, 100, 200 метров баттерфляем, 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине), Амин Оруджлу (400, 1500 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем, 50 метров комплексным плаванием) и Марьям Джавадова (50, 100, 200 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем).

Пловцы сборной Азербайджана выйдут на старт с 20 по 22 декабря.