Хорошая новость для пассажиров поездов - перед Новым годом...
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о дополнительных рейсах по маршруту Баку - Агстафа - Баку, которые состоятся 28 и 29 декабря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, эта мера принята для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на пассажирские перевозки в период праздников.
С 30 декабря по 5 января поезда на этом маршруте будут курсировать ежедневно в обоих направлениях.
Для получения подробной информации о расписании и покупке билетов можно обратиться в кассы железнодорожных вокзалов, посетить официальный сайт АЖД (www.ady.az), воспользоваться мобильным приложением ADY Mobile или позвонить по номеру 1822.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросли железнодорожные перевозки.
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