Хорошая новость для пассажиров поездов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о дополнительных рейсах по маршруту Баку - Агстафа - Баку, которые состоятся 28 и 29 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, эта мера принята для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на пассажирские перевозки в период праздников.

С 30 декабря по 5 января поезда на этом маршруте будут курсировать ежедневно в обоих направлениях.

Для получения подробной информации о расписании и покупке билетов можно обратиться в кассы железнодорожных вокзалов, посетить официальный сайт АЖД (www.ady.az), воспользоваться мобильным приложением ADY Mobile или позвонить по номеру 1822.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросли железнодорожные перевозки.