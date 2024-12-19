Блинкен провел встречу с выдвинутым Трампом на пост госсекретаря сенатором Рубио

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу со своим будущим преемником - сенатором Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), кандидатуру которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул ранее на этот пост.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"У госсекретаря Блинкена была возможность встретиться утром с сенатором Рубио. Это была хорошая, конструктивная и обстоятельная беседа", - сказал представитель Госдепа. Он отказался уточнить детали разговора.