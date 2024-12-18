Серии наводнений продолжаются в Таиланде

Серии наводнений продолжаются в Таиланде

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, под ударом стихии всё ещё находится 4 провинции Таиланда на юге страны. 

На видео обстановка в больнице Тасала в Накхонситхаммарате.