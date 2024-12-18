https://news.day.az/world/1716318.html Серии наводнений продолжаются в Таиланде - ВИДЕО Серии наводнений продолжаются в Таиланде Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, под ударом стихии всё ещё находится 4 провинции Таиланда на юге страны. На видео обстановка в больнице Тасала в Накхонситхаммарате.
Серии наводнений продолжаются в Таиланде - ВИДЕО
Серии наводнений продолжаются в Таиланде
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, под ударом стихии всё ещё находится 4 провинции Таиланда на юге страны.
На видео обстановка в больнице Тасала в Накхонситхаммарате.
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