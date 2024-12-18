Жуниньо может побить трансферный рекорд Азербайджана

Испанская футбольная команда "Севилья" хочет подписать бразильского нападающего "Карабаха" Жуниньо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Offsideplus.az, стали известны подробности переговоров нашей команды с представителем Андалусии.

"Карабах" не хочет продавать бразильца дешево. По информации, полученной сайтом, на первоначальных переговорах испанцы предложили агдамскому клубу около пяти миллионов евро. Однако "Карабах" с этим не согласился.

Последний чемпион Азербайджана считает, что трансферная стоимость Жуниньо больше. Руководство "Карабаха" намерено побить рекорд по трансферной стоимости в стране, продав бразильца в "Севилью".

Нынешний рекорд принадлежит Кади Борхесу. "Карабах" продал бразильца в "Краснодар" за пять миллионов долларов.