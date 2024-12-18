Яшар Гюлер принял замминистра обороны Азербайджана

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял заместителя министра обороны Азербайджана Агиля Гурбанова и сопровождающую его делегацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Минобороны Турции.