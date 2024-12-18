https://news.day.az/politics/1716416.html Яшар Гюлер принял замминистра обороны Азербайджана - ФОТО Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял заместителя министра обороны Азербайджана Агиля Гурбанова и сопровождающую его делегацию. Как передает Day.Az, об этом сообщило Минобороны Турции.
Яшар Гюлер принял замминистра обороны Азербайджана - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер принял заместителя министра обороны Азербайджана Агиля Гурбанова и сопровождающую его делегацию.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Минобороны Турции.
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