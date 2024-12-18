Назначен новый глава Кабмина Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, по которому Адылбек Касымалиев назначен председателем Кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента, также были сделаны другие назначения. Бакыт Сыдыков стал министром экономики и коммерции Кыргызстана, а Данияр Амангельдиев назначен первым заместителем председателя Кабинета министров.

Напомним, что 16 декабря Акылбек Жапаров, ранее занимавший пост председателя Кабинета министров, подал в отставку. Указ о его освобождении от должности был подписан Президентом Садыром Жапаровым. Акылбек Жапаров возглавлял Кабинет министров в течение трех лет, начиная с 13 октября 2021 года.