В Баку проходит международный форум о транснациональных аспектах права

В Баку проходит международная конференция на тему "Транснациональные аспекты в правовых отношениях: современные вызовы и цели".

Как сообщает во вторник Day.Az, в мероприятии, наряду с Генеральной прокуратурой и министерством юстиции Азербайджанской Республики, принимают участие учебные центры и академии юстиции и прокуратуры Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также соответствующие структуры Венгрии и Северного Кипра в статусе наблюдателей.

На международной конференции обсуждаются такие вопросы, как повышение эффективности процесса восстановления активов, борьба с экологическими правонарушениями, гражданско-правовая защита жертв транснациональных правонарушений, а также развитие законодательной базы коммерческого права в тюркоязычных странах.

Напомним, что конференция пройдет в рамках председательства Азербайджанской стороны 17 и 18 декабря.

Отметим, что в 2022 году была создана Тюркская сеть судебно-правовой подготовки, объединяющая в своем статусе членов учебных центров и академии юстиции и прокуратуры Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также соответствующие учреждения Венгрии и Северного Кипра в статусе наблюдателей.

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