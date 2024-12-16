Важная новость в сфере строительства
Уточняется механизм точного определения доходов и расходов, вычитаемых из доходов в целях налогообложения в сфере строительства зданий.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, обсуждавшемся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно статье 130.6 Налогового кодекса, доходы, связанные с передачей жилых и нежилых площадей лицами, занимающимися строительной деятельностью, а также расходы, вычитаемые из этих доходов, определяются на основании выполненных в течение налогового года работ (этапов) по стоимости переданных жилых и нежилых площадей без учета НДС и затрат на их строительство, включая расходы на приобретение земельных участков.
В соответствии с проектом, в статью 130.6 Налогового кодекса добавляется регулирование для определения доли доходов и вычитаемых расходов по долгосрочным договорам, приходящимся на каждый отчетный год. Таким образом, определение этой доли по долгосрочным договорам будет осуществляться следующим образом:
- расходы по каждому зданию, находящемуся в процессе строительства, сравниваются с общими оценочными расходами на это здание, и определяется удельный вес фактически понесенных расходов в общей сумме затрат;
- стоимость продажи жилых и нежилых помещений, переданных из этого здания, включается в облагаемые налогом доходы пропорционально указанному удельному весу;
- фактически понесенные расходы относятся к вычитаемым из доходов расходам.
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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