Состоялся гала-вечер романтической комедии "Evdə qalmış 2"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard в Баку, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялся гала-вечер азербайджанской романтической комедии "Evdə qalmış 2" (Старая дева), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие медийные личности, звезды шоу-бизнса, актеры, а гости и зрители получили возможность сфотографироваться и пообщаться с творческим коллективом картины.

Режиссёр, автор сценария и главный продюсер фильма Валех Ахмедов выразил надежду, что фильм понравится зрителям, так как в нем приняли известные актеры, а сюжет изобилует не только юмористическими моментами, но имеет социальную значимость.

По сюжету, Руслан и Севда уже 5 лет пытаются завести ребенка и параллельно избегают навязчивых вопросов окружающих на эту тему. Мать Шахнисы мечтает найти для дочери богатого мужа. А сама Шахниса продолжает встречаться с бедным парнем Вюсалом, оставаясь "в девках". При этом у Асифа и Тахмины уже есть три дочери, но по мнению окружающих им очень нужен продолжатель рода. Что же их всех объединяет? То, что их жизни постепенно превращаются в романтическую комедию.

Авторы сценария - Фаила Набиева, Кёнюль Аласова, Тюркан Мехтиева, оператор-постановщик - Бабек Поурфард. В ролях - народные артисты Гамида Омарова и Фатма Махмудова, заслуженные артисты Санубер Искендерли и Мехрибан Ханларова, актеры Шахрияр Абилов, Кямаля Пириева, Кянан Юсифов, Санура Джафарова, Нигяр Алибек, Эльчин Мамедли, Рустам Рустамли.