Для журналистов вводят новые льготы

75 процентов доходов журналистов в Азербайджане будут освобождены от подоходного налога без каких-либо условий.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это положение было включено в предложенную поправку к Налоговому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, 75 процентов доходов физических лиц, занимающихся журналистской деятельностью и получающих доход от этой деятельности до 45 тысяч манатов в год (без учета расходов), будут освобождены от подоходного налога.

Отметим, что с 1 января 2024 года по действующей редакции статьи 102.1.30 Налогового кодекса Азербайджана, 75 процентов доходов индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами микропредпринимательства с количеством наемных работников не менее 3 человек и отсутствием задолженности по обязательному социальному страхованию, освобождены от подоходного налога.

Однако физические лица, занимающиеся индивидуальной профессиональной деятельностью, не могут быть плательщиками упрощенной системы налогообложения (УСН), так как предоставляют услуги не населению, а другим налогоплательщикам. В связи с этим, для справедливого налогообложения микропредпринимателей с годовым оборотом до 45 тысяч манатов предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, освобождая их от налога на 75 процентов доходов без дополнительных условий, таких как требование о трех сотрудниках или отсутствии задолженности по социальному страхованию.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.