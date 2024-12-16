https://news.day.az/hitech/1715875.html Китай начал массовое производство гуманоидных роботов - ВИДЕО Китайский стартап AGIBOT начал массовое производство гуманоидных роботов "общего назначения". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что это стало значительным шагом вперед в области робототехники и технологий автоматизации. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китай начал массовое производство гуманоидных роботов - ВИДЕО
Китайский стартап AGIBOT начал массовое производство гуманоидных роботов "общего назначения".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что это стало значительным шагом вперед в области робототехники и технологий автоматизации.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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