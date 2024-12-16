Китай начал массовое производство гуманоидных роботов

Китайский стартап AGIBOT начал массовое производство гуманоидных роботов "общего назначения".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что это стало значительным шагом вперед в области робототехники и технологий автоматизации.

Представляем вашему вниманию данное видео: