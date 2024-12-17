Трюдо потерял контроль над ситуацией в Канаде

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр страны Джастин Трюдо уже потерял контроль не только над происходящими в государстве процессами, но и над собственным кабинетом министров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр потерял контроль, но продолжает цепляться за власть, - заявил политик в ходе выступления в национальном парламенте. - Мы знали, что он потерял контроль над избирателями, иммиграцией, расходами, инфляцией и стоимостью жилья, но теперь он потерял контроль и над своим кабинетом".

"Когда у нас будут выборы?" - задал Пуальевр вопрос представителям Либеральной партии Канады. Его поддержал и глава оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх, прямо спросивший своих оппонентов о том, когда Трюдо уйдет в отставку. Депутаты-либералы проигнорировали эти вопросы. Премьер-министр, также имеющий мандат депутата, в понедельник не пришел на заседание парламента.