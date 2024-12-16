https://news.day.az/society/1715726.html Азербайджан введет некоторые ограничения для уклоняющихся от службы Увеличены случаи ограничения на выезд из страны Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Миграционному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Азербайджан введет некоторые ограничения для уклоняющихся от службы
Увеличены случаи ограничения на выезд из страны.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Миграционному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Согласно проекту, при уклонении от призыва на срочную действительную военную службу и военную службу по мобилизации право гражданина на выезд из страны будет ограничено до принятия решения о призыве.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Недавно сообщалось, что Парламент Азербайджана принял в первом чтении снижение верхнего предела призывного возраста.
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