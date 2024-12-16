Азербайджан введет некоторые ограничения для уклоняющихся от службы

Увеличены случаи ограничения на выезд из страны.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Миграционному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, при уклонении от призыва на срочную действительную военную службу и военную службу по мобилизации право гражданина на выезд из страны будет ограничено до принятия решения о призыве.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Недавно сообщалось, что Парламент Азербайджана принял в первом чтении снижение верхнего предела призывного возраста.