Назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане

По оперативным данным, в январе-ноябре 2024 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 25,932 миллиарда киловатт-часов. В то же время экспорт электроэнергии из страны за этот период составил 1,255 миллиарда киловатт-часов, а импорт - 159,8 миллиона киловатт-часов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

В публикации уточняется, что за отчетный период на ГЭС было выработано 2,78 миллиарда киловатт-часов, на ВЭС - 48,6 миллиона киловатт-часов, на СЭС - 540,1 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 211 миллионов киловатт-часов.

Также было отмечено, что доля сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила 14 процентов.