"Сделаем для этого все возможное"

Вратарь азербайджанской футбольной команды "Зиря" Айдын Байрамов сделал заявление сайту Sportаl.az.

Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал победу своей команды над "Кяпазом" в 16-м туре Премьер-лиги Мисли:

"Несмотря на счет 4:0, могу сказать, что игра была очень сложной. Первый тайм был очень трудным. Но мы хорошо боролись. Мы хорошо использовали возможности, которые у нас были и одержали достойную победу. Я рад, что нам удалось выиграть в таком выездном матче. Мы боремся за выход в еврокубки. Сделаем все возможное, чтобы занять высокие места. У нас впереди еще большая часть сезона. Хотим выполнить свою работу наилучшим образом".

О встрече с "Туран Товузом" в предстоящем туре Байрамов сказал следующее:

"Мы надеемся на успешный результат в этой игре. Уже сосредоточены на этой игре. Учитывая, что мы можем сократить нашу разницу в очках до минимума, выиграв в этом матче, будем бороться до конца. Конечно, игра все покажет. Главное, выложиться на поле на максимум".