Прогнозируемые доходы и расходы государственного бюджета на 2025 год увеличиваются.

Как сообщает Day.Az, это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", который будет вынесен на обсуждение в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса 16 декабря.

Согласно проекту, принятому Милли Меджлисом в первом и втором чтениях, доходы государственного бюджета в 2025 году составят 38 миллиардов 316 миллионов манатов, а расходы - 41 миллиард 367,6 миллиона манатов. А в соответствии с проектом, который будет обсуждаться в парламенте в третьем чтении, доходы государственного бюджета в 2025 году составят 38 миллиардов 356 миллионов манатов, а расходы - 41 миллиард 407,6 миллиона манатов.

Таким образом, прогнозируемые доходы и расходы государственного бюджета увеличиваются на 40 миллионов манатов.