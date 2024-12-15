Блинкен провел переговоры с новыми властями Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что США провели переговоры с представителями новых сирийских властей. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блинкен заявил, что вместе с другими дипломатами провел переговоры с представителями организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в Акабе, Иордания. "Мы были в контакте с ХТШ и с другими сторонами", - заметил Энтони Блинкен, не раскрыв других деталей встречи.

После переговоров дипломаты из США, Турции, стран Евросоюза (ЕС) и арабских стран заявили "о полной поддержке сирийского народа в этот критический момент его истории для построения более обнадеживающего, безопасного и мирного будущего". "У Сирии наконец-то появился шанс положить конец десятилетиям изоляции", - подчеркнул представитель группы.

Журналисты The Guardian напомнили, что контакт Блинкена с ХТШ произошел несмотря на то, что в 2018 году Вашингтон признал группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" террористической.