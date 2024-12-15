В Сирии требуют разоружения палестинских группировок

"Хайят Тахрир аш-Шам" потребовала от палестинских группировок в Сирии сложить оружие, закрыть тренировочные лагеря и расформировать свои воинские формирования.

Как передает Day.Az, об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар".

"Хайят Тахрир аш-Шам" проинформировала об этом ХАМАС, "Исламский джихад" и Фронт освобождения Палестины, штаб-квартиры которых расположены в Дамаске. Было заявлено, что они могут содержать благотворительные организации и заниматься политической деятельностью под эгидой сирийского государства, но им не разрешат использовать территорию Сирии в качестве базы или контрольно-пропускного пункта против Израиля.