https://news.day.az/world/1715524.html

В Бразилии репортаж о ДТП обернулся еще одной аварией в прямом эфире - ВИДЕО

Во время репортажа о ДТП на бразильском ТВ в прямом эфире произошло еще одно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.