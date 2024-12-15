https://news.day.az/world/1715524.html В Бразилии репортаж о ДТП обернулся еще одной аварией в прямом эфире - ВИДЕО Во время репортажа о ДТП на бразильском ТВ в прямом эфире произошло еще одно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Бразилии репортаж о ДТП обернулся еще одной аварией в прямом эфире - ВИДЕО
Во время репортажа о ДТП на бразильском ТВ в прямом эфире произошло еще одно.
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