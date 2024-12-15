Новые власти Сирии намерены заключить соглашения об обороне с рядом стран

Новые власти Сирии стремятся заключить соглашения о совместной обороне с рядом государств. Об этом сообщил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств", - приводит его слова катарский телеканал Al Araby. Аш-Шараа не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"До нас дошли сообщения из Ирана с просьбой убедиться в безопасности его посольства", - утверждал аш-Шараа. По его словам, что влияние Тегерана в арабских странах "значительно ослабло после ухода из Дамаска".

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил пост президента Сирии и уехал из страны. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.