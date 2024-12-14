Рекордные снегопады в Турции. В то же время столбики термометров в стране упали ниже ноля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

Снег выпал на северо-востоке страны, в городе Ардахан - рядом с Грузией.

Местные жители говорят, что сначала начался небольшой дождь, который вскоре перешел в снег. Причем осадки не таяли, ведь столбики термометров опустились ниже ноля.