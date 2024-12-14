https://news.day.az/world/1715252.html Рекордные снегопады в Турции - ВИДЕО Рекордные снегопады в Турции. В то же время столбики термометров в стране упали ниже ноля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber. Снег выпал на северо-востоке страны, в городе Ардахан - рядом с Грузией. Местные жители говорят, что сначала начался небольшой дождь, который вскоре перешел в снег.
Рекордные снегопады в Турции - ВИДЕО
Рекордные снегопады в Турции. В то же время столбики термометров в стране упали ниже ноля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
Снег выпал на северо-востоке страны, в городе Ардахан - рядом с Грузией.
Местные жители говорят, что сначала начался небольшой дождь, который вскоре перешел в снег. Причем осадки не таяли, ведь столбики термометров опустились ниже ноля.
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