Новый премьер Франции станет поперек горла армянам

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил в пятницу нового главу правительства. Им стал Франсуа Байру - 73-летний председатель либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе". Байру сменил на этом посту Мишеля Барнье, которому в Национальном собрании был выражен вотум недоверия. За отставку Барнье проголосовал 331 депутат.

Если бы Байру был моряком, о нем бы сказали "старый морской волк". В политике он человек не новый. С 1984 по 1986 год был советником председателя Европейского парламента, до 1993 года возглавлял парламентскую группу в борьбе против безграмотности. В 1993 был назначен министром образования. В 1998 года был избран председателем Союза за французскую демократию. Через год уже участвовал в выборах в европейский парламент, став депутатом в Страсбурге. Участвовал в качестве кандидата от своей партии на президентских выборах во Франции в 2002, 2007 и 2012 годах.

В 2017 году Байру также вступил в президентскую гонку, однако решил выйти из нее и сформировать с бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном союз, поддержав того. Больше половины французов сочли тогда его решение заботой об интересах Франции, но сегодня вряд ли такое количество граждан страны поблагодарили бы Байру за такой шаг, о чем говорит рекордно низкий рейтинг Макрона.

Во время президентской гонки 2007 года кандидатура Байру привлекла внимание французского армянства. В Европейской федерации армян строго отбирали кандидата, выгодного армянству. Так как в тот период вопрос Карабаха казался всем решенным, взгляды кандидатов на Южный Кавказ диаспору не волновали. Удобные армянам кандидаты определялись по отношению к "геноциду 1915 года". После строгого расследования, диаспора установила, что кандидаты Сеголен Руаяль и Николя Саркози не оспаривают факта "геноцида". Что касается третьего кандидата - Франсуа Байру, то он выступал против принятия законопроекта предусматривающего возможность уголовного преследования за отрицание этого надуманного факта истории. По некоторым данным, в 2001 году, после признания Францией "геноцида армян", Байру назвал это решение ошибкой.

В качестве кандидата в президенты в 2012 году Байру продолжал выступать против несправедливого закона, заявляя, что французское правосудие не должно судить молодых людей турецкого происхождения за их традиционные убеждения. Сразу после принятия закона о криминализации оппоненты заговорили о его антиконституционности и довели дело до Конституционного суда. Но Николя Саркози "перезапустил" проект в таком виде, который не допускал уже его аннулирования даже КС.

"Перезапуск этой процедуры объясняется сегодня упрямством, истоки которого в предвыборный период понятны, но которым не должен воодушевляться глава государства, имеющий свои обязанности", - заявил тогда Франсуа Байру.

Он намекнул, что понимает, почему в предвыборную страду Саркози так хотел понравиться армянам.

К сожалению, необходимость понравиться местному армянству до сих пор определяет, кто станет президентом Франции.