Макрон назначил нового премьер-министра

Президент Эммануэль Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Елисейский дворец, ему поручено сформировать правительство.

Отметим, что центрист Франсуа Байру является лидером партии "Демократическое движение".

Байру занимал два министерских поста: с 1993 по 1997 год был министром образования, а в 2017 году - министром юстиции.