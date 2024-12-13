https://news.day.az/world/1715056.html Макрон назначил нового премьер-министра Президент Эммануэль Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Елисейский дворец, ему поручено сформировать правительство. Отметим, что центрист Франсуа Байру является лидером партии "Демократическое движение".
Макрон назначил нового премьер-министра
Президент Эммануэль Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Елисейский дворец, ему поручено сформировать правительство.
Отметим, что центрист Франсуа Байру является лидером партии "Демократическое движение".
Байру занимал два министерских поста: с 1993 по 1997 год был министром образования, а в 2017 году - министром юстиции.
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