Автор: Ульви Нариманлы,

Azernews

С момента прихода Демократической партии США к власти в 2021 году отношения между Азербайджаном и Вашингтоном колебались между напряженностью и враждебностью. Несмотря на обещания администрации Байдена о мире и стабильности в регионе, ощутимых достижений практически не было. Любые шаги вперед быстро нивелировались предвзятыми и проармянскими заявлениями, что свидетельствует о недостаточной приверженности искренним дипломатическим усилиям.

Теперь последний ход Байдена против Азербайджана включает обвинения в вмешательстве во внутренние дела страны. Недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором Азербайджан обвиняется в "репрессиях против СМИ и гражданского общества", подчеркивает привычную для США избирательную мораль в международных делах. Этот предвзятый и конфронтационный тон, требующий освобождения таких лиц, как Руфат Сафаров и Севиндж Вагифгызы, отвлекает внимание от явных внутренних проблем с правами человека в Америке и служит подрыву суверенитета Азербайджана.

Внутренняя ситуация в США изобилует примерами, которые ставят под сомнение ее авторитет как глобального защитника прав человека. Системный расизм, полицейская жестокость, массовые заключения и экономическое неравенство остаются неразрешенными проблемами внутри страны. Кроме того, недавнее помилование президентом Джо Байденом своего сына Хантера Байдена вызывает опасения по поводу судебной беспристрастности и злоупотребления властью. Когда США не могут решить собственные системные проблемы, какой моральный авторитет они имеют, чтобы читать лекции другим государствам, особенно по политически чувствительным вопросам?

Кроме того, признание избранным президентом Дональдом Трампом участников штурма Капитолия 6 января "политическими заключенными" подчеркивает глубоко партийный и ошибочный характер американской судебной системы. Это двустороннее признание политических арестов в США делает обвинения Блинкена против Азербайджана не только лицемерными, но и стратегически сомнительными.

Азербайджан остается настроен оптимистично в отношении того, что новая администрация Трампа примет более сбалансированный и прагматичный подход, что поможет укрепить связи между Вашингтоном и Баку. Внешняя политика Трампа в его предыдущем сроке акцентировала внимание на сделочной дипломатии, что позволяло сосредоточиться на общих интересах. Азербайджан рассматривает это как возможность противостоять предвзятому подходу администрации Байдена и строить партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и конструктивном диалоге.

Этот оптимизм основан на стратегической важности Азербайджана в вопросах энергетической безопасности, его роли в стабилизации региона и усилиях по диверсификации экономики. Администрация Трампа, которая будет отдавать приоритет этим общим целям, может помочь сбалансировать отношения и избежать тех ловушек, которые были характерны для подхода Байдена в пользу Армении.

Увеличенное внимание нынешней администрации к Армении, наряду с необоснованной критикой Азербайджана, подчеркивает более широкую стратегию умиротворения. Этот проармянский уклон игнорирует дестабилизирующие действия Армении в Южном Кавказе и не учитывает ее исторические провокации, включая незаконную оккупацию Карабаха. Таким образом, замечания Блинкена выглядят частью расчетной кампании по давлению на Азербайджан и укреплению позиций Армении. Это не только подрывает усилия по установлению мира в регионе, но и противоречит заявленным целям Америки по содействию стабильности и сотрудничеству в регионе.

Если США хотят сыграть значимую роль в Южном Кавказе, они должны в первую очередь продемонстрировать последовательность в своей политике. Уважение суверенитета Азербайджана и внимание к общим стратегическим целям, а не односторонние обвинения, откроют путь к более эффективной и заслуживающей доверия роли США в регионе.

Время администрации Байдена истекает, и ее подход рискует отчуждить важнейших региональных игроков, таких как Азербайджан. Администрация сталкивается с моральной дилеммой, осуждая Азербайджан и игнорируя внутренние проблемы. Новый президентский срок Трампа предоставляет шанс для перезагрузки отношений, сосредоточив внимание на конструктивном взаимодействии и общих интересах, а не продолжая политику предвзятости и разделения.

Оригинал статьи