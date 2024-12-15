Раскрыты планы Apple на будущие iPad

По информации отраслевого Минга Чи Куо, ожидается, что iPad Pro, оснащенный процессором Apple следующего поколения M5, поступит в массовое производство во второй половине следующего года. Основным производителем iPad Pro с M5 станет китайская компания BYD Electronics, которая также будет эксклюзивным производителем нового устройства Apple HomePod с дисплеем, запланированного на конец 2025 года. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple выпустила последний iPad Pro с OLED-дисплеем в мае 2024 года, представив вместе с ним свой чип M4. В настоящее время компания уже заказала чипы M5 у TSMC, приступив к разработке своего процессора следующего поколения. Ожидается, что серия M5 будет оснащена усовершенствованной архитектурой ARM и будет производиться с использованием передового 3-нанометрового технологического процесса TSMC.

Считается, что решение Apple использовать 3-нанометровый процесс вместо более совершенного 2-нм технологического процесса TSMC для чипа M5 связано с экономическими соображениями. Тем не менее, M5 по-прежнему будет иметь значительные преимущества по сравнению с M4.

Из других подробностей о будущем iPad Pro сейчас известно только то, что новинка, вероятно, получит обновленный логотип Apple. Apple планирует изменить его портретную ориентацию на альбомную, как у MacBook.