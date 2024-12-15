В Баку полностью сгорел частный дом

В Баку полностью уничтожен пожаром частный дом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Инцидент произошел в Сабаильском районе, на улице Арифа Исмайылова, дом 32.

Согласно предварительной информации, огнем был охвачен одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров, принадлежавший Саиде Асадуллаевой.

Для ликвидации возгорания на место прибыли четыре пожарные машины и сотрудники Государственной противопожарной службы Сабаильского района Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Благодаря оперативным действиям, пожар удалось быстро локализовать, не допустив распространения огня на соседние строения.

Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.