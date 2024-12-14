В последующие годы количество колонизированных территорий в отчете БИГ будет больше

В последующие годы в отчете Бакинской инициативной группы (БИГ) количество колонизированных территорий будет больше. Однако мы считаем, что это число должно уменьшиться, и надеемся, что в течение 5-10 лет отчетность по колонизированным территориям больше не понадобится.

Об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов во время презентации отчета, посвященного 14 декабря - Дню деколонизации, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в этом году БИГ провела 17 международных конференций.

"Некоторые из этих конференций проходили в штаб-квартирах ООН, в Нью-Йорке, Женеве.

Кроме того, наша организация также функционирует как мозговой центр. В этом году наша команда подготовила и представила в соответствующие структуры более 7 отчетов.

Эти отчеты дали хорошие результаты. Комитет ООН по правам человека впервые обратился к французскому правительству с просьбой предоставить доказательный отчет о вооруженных силах на Мартинике и Новой Каледонии, а также о незаконных арестах. За последние 5-10 лет к французскому правительству не было такого требования", - сказал он.