Командующий Отдельной общевойсковой армией посетил ряд военных объектов в Турции

Находящийся с визитом в братской стране по приглашению командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики генерала армии Сельчука Байрактароглу, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов посетил ряд военных объектов.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе визита генерал-майор Кянан Сеидов посетил авиационное командование Сухопутных войск и одну из воинских частей. Делегации был представлен брифинг, посвящённый тактико-техническим характеристикам используемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их применению в боевых действиях, организации боевых полётов. Полёты БПЛА, выполнявших боевые задачи в режиме реального времени, отслеживались из пункта командного управления.

Затем делегация посетила командование Сил специального назначения Турецкой Республики, где был представлен брифинг о пути их развития, выполненных задачах и процессе подготовки курсантов. Также был проведён обзор открытых и закрытых тренажёров, предназначенных для профессиональной подготовки спецназовцев и повышения их боевых навыков. В ходе визита отслеживалось практическое выполнение условных задач по антитеррористическим операциям с использованием современных технологий и новой боевой тактики.

Генерал-майор Кянан Сеидов также посетил командование Горной школы коммандос и Учебного центра, расположенного в Испарте. Здесь делегации был представлен брифинг о деятельности командования, системе образования и учебном процессе. Были наглядно продемонстрированы различные виды оружия и средств связи, находящиеся на вооружении коммандос, а также процесс подготовки курсантов, проведен осмотр различных тренажеров и учебных классов. Командующий встретился с обучающимися там военнослужащими азербайджанской армии и поинтересовался уровнем их подготовки.