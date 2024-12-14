https://news.day.az/society/1715283.html Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1.
Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг.
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