https://news.day.az/society/1715139.html Сколько иностранцев захотели получить разрешение на проживание в Азербайджане? В ноябре этого года в Государственную миграционную службу (ГМС) поступило 27 тысяч 328 обращений о регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГМС.
Сколько иностранцев захотели получить разрешение на проживание в Азербайджане?
В ноябре этого года в Государственную миграционную службу (ГМС) поступило 27 тысяч 328 обращений о регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГМС.
Согласно информации, в Государственную службу поступило 6 тысяч 748 обращений иностранцев и лиц без гражданства в связи с получением (продлением) разрешений на временное и постоянное проживание в Азербайджане.
Количество обращений, связанных с установлением принадлежности лиц к гражданству Азербайджанской Республики, составило 775.
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