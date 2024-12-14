"Если мы продолжим в том же духе, будет хорошо"

"Мы начали матч неудачно. Не очень хорошо играли в защите".

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер "Абшерона" Эрхан Токер заявил пресс-службе клуба.

Он прокомментировал игру, в которой его команда обыграла НТД со счетом 89:75 в VI туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Турецкий специалист заявил, что им удалось реализовать в матче то, что они готовили на тренировках на этой неделе:

"Во втором и третьем периодах нам удалось добиться всего, чего мы хотели. На самом деле, матч с "Нефтчи" перед этой игрой показал нам, что нам делать и как играть. Хотя сегодня нам не удалось начать игру так, как в том матче, все прошло по нашему плану. К этому относится хорошая защита, распределение мяча между игроками и т. д. Когда все это встало на свои места, мы стали набирать очки более уверенно. Если мы продолжим в том же духе, то в следующих играх все будет хорошо. Конечно, это баскетбол, и ежедневная форма игрока здесь является одним из ключевых моментов".

Отметим, что после этой победы "Абшерон" занимает третье место в группе А с девятью очками.